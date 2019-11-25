Подросток на каршеринге устроил гонки с полицией по ночному Петербургу. Поездка в стиле Шумахера тянет на уголовное дело

Доступность каршеринговых автомобилей соблазнила юного жителя Петербурга. Отсутствие водительских прав не помешало ему сесть за руль, помериться силами с полицейскими и проиграть.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, «Киа Рио» попался правоохранителям за час до полуночи 25 ноября на набережной Чёрной речки, 1. К общению водитель был не готов и на взмах жезла прибавил скорость. Уйти дворами не вышло: наряд ДПС настиг его метров через 700 у дома №8 по Красногвардейскому переулку.

Гонщик, как оказалось, ещё не отметил совершеннолетие и правами не обзавёлся. Сесть за руль «Киа Рио» ему позволил поддельный аккаунт. Как уточнили «Фонтанке» в УГИБДД, каршеринговая компания уже написала заявление об угоне, 17-летний возраст от уголовной ответственности по статье о неправомерном завладении автомобилем не спасает. Вопрос о возбуждении дела решается.

Покупку аккаунта на чужое имя трудновыполнимой задачей не назвать. После участившихся аварий с каршеринговыми автомобилями «Фонтанка» присмотрелась к спросу и нашла немало предложений не только на чёрном, но и на белом интернет-рынке.



