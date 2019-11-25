«Из-за него уже две партии снесли». Минюст требует приостановить деятельность партии Дмитрия Гудкова. Источники уверяют, что виноват Ройзман

Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд иск о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет политик Дмитрий Гудков. Об этом в своем Facebook 25 ноября сообщил член политсовета партии Андрей Нечаев. Он также опубликовал соответствующее определение Верховного суда.

В определении не уточняется, что стало причиной для таких требований Минюста. «Последовательно оппозиционная и критическая по отношению к власти позиция не проходит бесследно», — написал Нечаев. И уточнил, что, по его мнению, партию закрывают «по формальному признаку». Согласно картотеке суда, иск был подан 18 ноября. Верховный суд принял его к рассмотрению, заседание назначено на 14 января 2020 года.

Источники издания Znak.com уверяют, что причиной для иска Минюста стало заявление экс-мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана о том, что он готов пойти на выборы в Госдуму от этой партии. «Из-за него уже две партии снесли: "Правое дело" и "Гражданскую платформу"», — заявил собеседник издания. Сам Ройзман при этом считает, что любая партия выиграет от его участия в выборах. «Все это понимают, но боятся прогневить администрацию президента», — подчеркнул бывший мэр Екатеринбурга.

Напомним, неделю назад Ройзман заявил, что готов пойти на выборы в Госдуму от «Партии перемен» Гудкова, если ее получится зарегистрировать. «Партия перемен» — преемник «Гражданской инициативы», однако Минюст уже пять раз отказывал партии в переименовании.



