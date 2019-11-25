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25.11.2019 11:21
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ЮИТ сдал первую очередь жилого комплекса TARMO около метро «Черная речка»

ЮИТ сдал первую очередь жилого комплекса TARMO около метро «Черная речка»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса TARMO.

Комплекс создается вблизи центра Санкт-Петербурга, в Приморском районе, на Студенческой улице, в благоустроенной и спокойной части города, где имеется вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Комплекс имеет удобные выезды на набережные и крупные магистрали города, при этом поблизости находится несколько станций метро – «Черная речка», а также «Лесная» и «Удельная». В пешеходной доступности – прекрасные парки и сады, в том числе знаменитый исторический Удельный парк. 

Первая очередь жилого комплекса TARMO, выведенная на рынок в феврале 2018 года, представляет собой 11-этажное здание (построенное по адресу: Студенческая ул., д. 24, корпус 1, строение 1). Фасады дания выполнены в стилистике современной финской архитектуры. В двухсекционном жилом доме 194 квартиры (общей площадью 8, 9 тыс. кв. м.). На первом этаже располагаются коммерческие помещения с отдельными входами с улицы. Около дома расположена игровая площадка с оборудованием для детей разного возраста.

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

ЮИТ предложил в  первом доме комплекса TARMO широкий выбор квартир. Значительная часть квартир – с современными европланировками, имеющие объединенную зону кухни и гостиной и удобные мастер-спальни.

В первой очереди комплекса TARMO впервые на рынке ЮИТ предложил инновационный продукт – квартиры «Трансформер». Приобретая такую квартиру с базовым вариантом планировки, покупатель имеет возможность в перспективе трансформировать ее внутреннее пространство по одному из уже готовых вариантов (с учетом, например, ожидаемых изменений состава семьи). Инновационные проектные решения квартир «Трансформер» расширяют для покупателей возможности для выбора и организации оптимальных вариантов жилого пространства с расчетом на перспективу.

Во всех квартирах предусмотрены остекленные балконы и лоджии, причем во многих квартирах – популярные большие «финские» балконы (глубиной 1,4 – 1,5 м).  В части квартир – помещения для финских саун (площадью 3 – 4 кв. м), смежные с ванными комнатами. Высота потолков в квартирах – 2,7 м. В подвальном этаже находятся индивидуальные хозяйственные кладовые (площадью 3 – 5 кв. м).

Комфорт проживания обеспечивают и современные инженерные решения. Дому присвоен класс энергоэффективности «А – очень высокий». Периметральная схема разводки труб позволяет скрыть коммуникации – в квартирах отсутствуют стояки, доставляющие обычно неудобство.

ЖК TARMO – застройщик АО "ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", проектная декларация на сайте https://spb.yit.ru/disclosure

 

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