Видео на YouTube смотрят большинство россиян. Политика интересует всего 14%

Доля российских пользователей видеохостинга YouTube выросла до 58%. Такие данные 25 ноября приводятся в исследовании ВЦИОМ о «телевидении XXI века».

«Всё чаще наши соотечественники проводят время на интернет-ресурсах и развлекательных платформах. Более половины опрошенных (58%) являются пользователями видеохостинга YouTube <...> Четверть россиян пользуются им практически ежедневно — 25%, а каждый пятый (19%) — несколько раз в неделю», – сообщает на сайте ВЦИОМ.

Не смотрят ролики на видеохостинге около 20%, что сопоставимо с 22% тех, кто вообще не пользуются Интернетом. В основном российская аудитория YouTube – это мужчины (67%) и молодые люди (в возрасте от 18 до 34 лет).

Чаще всего наших соотечественников интересуют фильмы, музыка, ролики про культуру (30%) и юмор (23%). Видео об общественно-политической жизни лишь на 5 месте по предпочтениям россиян с 14%, уступая таким темам, как спорт, дом и семья.



