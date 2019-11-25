Утром понедельника петербургские водители «воевали» со столбами и знаками

Тяжелым для столбов и знаков выдалось утро 25 ноября на севере Петербурга. В результате ДТП водители автомобилей снесли один и повредили другой.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Суздальском проспекте легковой автомобиль вылетел на газон и сбил столб, уложив его на себя. По информации участников группы, авария произошла еще ранним утром.

«В 7:00 мимо проезжал. Там темно, когда с разделительной полосы выбегают. Видимо, от удара по пешеходу уходил, и скорость хорошая была», – пишет Андрей.

Однако, по словам другого участника, Сергея, к полету легковушки на газон привело столкновение с другой машиной. «Он там не один, инфа не полная, на прямой не поделили полосу, так и стоят – один на полосе другой на травке со столбом», – рассказывает очевидец.





А на пересечении Северного и Светлановского проспектов водители двух автомобилей не поделили перекресток, и в результате одну из машин откинуло на разделитель, где она врезалась в дорожный знак.

По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексея, столкнулись Renault Logan и KIA Ceed. «Логан» ехал на краснеющий желтый, «Сид» поворачивал налево», – пишет он. Авария произошла около половины восьмого утра, добавляет еще один очевидец, Виталий.

О пострадавших в ДТП не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации об авариях пока не поступало.