Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы. Денис Буцаев не проработал и года

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РЭО курирует проведение реформы по обращению с коммунальными отходами. В большинстве регионов она стартовала в текущем году, всего выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. Как недавно рассказывал сам Буцаев, уже сейчас уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.

Напомним, Госдума ФС РФ приняла специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. Петербург изначально объявил мораторий только на 2019 год, однако на этой неделе Смольный принял решение продлить его еще минимум на год.

Напомним, возможность взять отсрочку появилась у Петербурга год назад, когда Госдума дала Москве, Петербургу и Севастополю время до 2022 года. Еще в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса – на южную и северную части города – по оказанию услуг единого регионального оператора по обращению с отходами. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Оба контракта отданы ГУП МПБО-2 – и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску компании «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. Суды по северной половине продолжаются.