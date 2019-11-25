Гимнастка из петербургского цирка сорвалась из-под купола во время представления в Белгороде. Шоу продолжается

Артистка цирка «Империал», учрежденного в Петербурге, упала с высоты вниз головой во время представления в Белгороде. Следующие гастрольные шоу отменять не будут.

Видео, на котором запечатлен момент падения, было опубликовано в соцсетях накануне. Гимнастка раскачивалась под куполом и сорвалась в тот момент, когда пыталась перенести вес с рук на ноги, к полу она полетела вниз головой.

Как 25 ноября «Фонтанке» сообщили представители цирка, здоровью девушки ничего не угрожает, ей даже не пришлось лежать в больнице, восстанавливаться она будет в домашних условиях. На гастрольный график «Империала» падение не повлияет, все запланированные шоу состоятся в «штатном режиме».

Владельцем учрежденного в 2017 году цирка, по данным СПАРК, является Анна Мишина. Застать артистов в Петербурге, судя по графику выступлений, не так и просто. В городе прописки у «Империала» нет, как и помещений. Минувшей весной, сообщали СМИ, во время гастролей в Липецке погиб основатель цирка, Руслан Мишин. Его сбила фура, когда он на обочине встал с заглохшим мотоциклом.



