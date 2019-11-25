«Захватывающий путь вперед». Louis Vuitton купил Tiffany более чем за 16 млрд долларов
Французская компания LVMH (бренды Louis Vuitton, Bulgari и др.) официально объявила о приобретении американской Tiffany за $16,2 млрд. Как сообщается 25 ноября на сайте LVMH, одна акция обошлась французам в 135 долларов.
В LVMH считают, что сделка укрепит позиции компании на ювелирном рынке, а также увеличит ее присутствие в США. Сделка будет закрыта в середине 2020 года.
«Правление
Справка:
Напомним, об этой сделке стало известно еще в октябре, изначально LVMH предлагала за Tiffany 14,5 млрд долларов, однако американцы с такой оценкой компании не согласились.
Основанная в Нью-Йорке в 1837 году компания в 1961 году вошла в историю кино благодаря фильму с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани». Годовые продажи у нее снижались с 2015 года.