«Захватывающий путь вперед». Louis Vuitton купил Tiffany более чем за 16 млрд долларов

Французская компания LVMH (бренды Louis Vuitton, Bulgari и др.) официально объявила о приобретении американской Tiffany за $16,2 млрд. Как сообщается 25 ноября на сайте LVMH, одна акция обошлась французам в 135 долларов.

В LVMH считают, что сделка укрепит позиции компании на ювелирном рынке, а также увеличит ее присутствие в США. Сделка будет закрыта в середине 2020 года.

«Правление пришло к выводу, что эта сделка с LVMH обеспечивает захватывающий путь вперед для группы, которая будет инвестировать в уникальные активы Tiffany и сильный человеческий капитал, обеспечивая при этом привлекательную цену компании для наших акционеров», – заявил председатель совета директоров Tiffany Роджер Н. Фарах.



