В Гатчине горел вагон с серой

Вагон товарного поезда, внутри которого находилась сера, горел утром 25 ноября в Гатчинском районе Ленобласти.

По информации издания 47news, сигнал о возгорании на станции Гатчина-Товарная поступил в 07.16. Горел вагон товарняка с серой. Путейцы отцепили вагон из состава и перегнали на станцию Парицы в семи километрах от Товарной. Туда приехали наряды МЧС, пригнали пожарный поезд. Через час возгорание потушили.

Никто не пострадал. Остальные 54 вагона грузового поезда поехали дальше по маршруту.



