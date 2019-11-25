Вор унес из салона связи на Московском три телефона, но забыл кошелек и банковскую карту

Сотрудник салона сотовой связи гнался за унесшим три телефона «клиентом» до ближайшего двора, но столкнулся с подмогой вору и магнитным замком. На память похититель оставил кошелек и банковскую карту.

Как объяснил в заявлении сотрудник магазина «Билайн» на Московском проспекте, 178, он показывал потенциальному клиенту телефоны около пяти часов вечера 24 ноября. Визитера интересовали модели разных марок в ценовом диапазоне от 20 до 25 тысяч рублей. Приглянулись молодому человеку с зачесанными на затылок черными волосами и родинками на лице все три телефона: ему удалось выбежать с ними из магазина в тот момент, когда продавец нагнулся за коробками. 22-летний консультант бросился в погоню, кричал, но похититель успел завернуть в калитку. Придерживал дверь второй мужчина, в сером спортивном костюме, он оперативно закрыл ее за любителем гаджетов. Магнитный замок консультант преодолеть не смог и побежал обратно в салон, нажимать тревожную кнопку.

Вероятно, найти вора удастся с помощью информации о владельце банковской карты, которая лежала в забытом на стойке кошельке.



