Расстрелявший петербургских оперативников просится на свободу. В колонии он активист с воровскими звёздами на коленях, но в соцсетях сделал положительные выводы

Бывший сотрудник милиции, убивший в Колпино стажера милиции и ранивший старшего лейтенанта, ходатайствует о досрочном освобождении. Колония позволила ему даже учиться журналистике, ведя страницу «ВКонтакте». «Фонтанка» вспомнила не только то задержание. В Следственном комитете Петербурга до сих пор находится дело об убийстве пенсионерки, где есть прямые показания на того, кто уверен, что не нуждается в полном отбытии наказания.

По информации «Фонтанки», к полудню 26 ноября Багратионовский районный суд Калининградской области рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении 42-летнего петербуржца Юрия Чайкова. Пока же он отбывает длительный срок в колонии местного УФСИН. Сама же история случилась в конце сентября 2003 года.

Тогда следователь, два оперативника и стажер приехали к бюро регистрации Колпино на задержание Чайкова. Они подозревали его в завладении чужими квартирами по подложным документам. При выходе старший лейтенант Семенов предъявил ему удостоверение, после чего Чайков, сделав вид, что достает паспорт, выхватил ПМ с глушителем, выстрелил в упор в живот милиционеру, а бросившемуся на помощь стажеру – в горло. Сергей Коробейников скончался через двадцать минут, а оперативник Семенов вышел из госпиталя спустя четыре месяца.

Через месяц Чайкова задержали. В конце ноября 2004 года осудили к 22 годам. Заметим, что для Колпино это стало событием, и в прошлом глава администрации района Сергей Антипов, прослуживший в уголовном розыске четверть века, установил на месте трагедии памятную доску.





Что касается биографии самого Чайкова, то, как ни странно, он тоже бывший сотрудник милиции. В 1994 году пару лет проучился в Высшей школе милиции в Стрельне, откуда был отчислен, после чего около трех лет находился под арестом за разбой, получив те же три года приговора. Заметим, что его соучастником по первой судимости был некто Иванов, впоследствии в 2006 году также осужденный за заказное убийство к 20 годам лишения свободы.

Более того: по данным «Фонтанки», в Следственном комитете Петербурга находится уголовное дело по убийству в 2003 году пенсионерки из Колпино Трифоновой. «Фонтанке» известно, что в материалах есть показания того самого киллера Иванова и одной петербурженки о том, что именно Чайков причастен к ее исчезновению. Другое дело, что расследование приостановлено, так как в болоте Ленинградской области – в месте, указанном как предполагаемое захоронение, следствие не нашло останки погибшей.

Заметим, что, несмотря на то, что Чайков является бывшим сотрудником МВД, он отбывает наказание в обычной колонии. Это возможно только при его личном заявлении, мол, ответственность за возможные конфликты с осужденными он берет на себя. Судя по всему, он нашел с ними общий язык. Так, на его коленях выколоты ортодоксальные воровские звезды, в черной традиции символизирующие настрой арестанта – не встану на колени перед властью.

Тем не менее со временем настроение Чайкова изменилось. Согласно его же ходатайству в суд на условное освобождение, он «… регулярно посещает мероприятия воспитательного характера, социально-правовые занятия, на которых делает положительные выводы». Помимо этого, он учится журналистике, посещает церковный храм.

«Фонтанка» нашла его страницу в социальной сети, которую до недавнего времени он активно вел. Большинство пространства там заполнено темой знакомства с дамами и бережного отношения к котятам. Хотя, конечно, его ник – «Юра злой» не очень женится с контентом.