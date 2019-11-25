Срок оформления визы в Финляндию увеличится до 13 дней

Срок оформления финской визы при подаче заявления на текущей неделе (25 – 29 ноября) составляет 10-13 дней. Об этом информирует Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

Так, если обратиться с заявлением в понедельник, 25 ноября, то паспорт с шенгеном можно будет забрать 5 декабря. Однако 6 декабря Финляндия празднует День независимости, поэтому делать визу будут уже чуть дольше: например, с 29 ноября ждать придётся до 12 декабря.

Ранее Генеральное консульство предупреждало, что для поездки на Новый год и зимние каникулы заявление лучше подавать заранее из-за традиционного ажиотажа в декабре.

Напомним, с сентября 2019 года изменился список документов на финскую визу. С февраля 2020-го Финляндия обещает выдавать"порядочным" туристам шенген на 5 лет.



