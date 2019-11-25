Для одиноких петербургских бабушек и дедушек собирают новогодние подарки

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям, начал сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек, проходящих лечение на четырех отделениях Максимилиановской больницы.

Максимилиановская больница – единственное городское государственное медицинское учреждение, специализирующееся на оказание сестринского ухода и медицинской паллиативной помощи. Попадают сюда в основном одинокие или брошенные родственниками пожилые люди, нуждающиеся в специальном уходе.

Фонду предстоит собрать 210 наборов. Принять участие в сборе подарков могут все желающие.

В подарочные наборы войдут футболки, полотенца, платки на голову, игрушки. Также в больнице с благодарностью примут в подарок детскую присыпку, кремы, гигиенические салфетки, шампуни, средства для ухода за кожей и др.

С полным списком можно ознакомиться в официальном паблике Благотворительного фонда.

Сбор подарков будет проходить до 15 декабря в офисе БФ «Долго и счастливо» по адресу: Басков переулок, д. 12, офис 101. С 9:00 до 20:00 можно оставить подарки у охраны, с 12:00 до 18:00 их примут лично сотрудники фонда.