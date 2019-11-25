За три пули в боксерскую голову и тело киллер в Петербурге получил восемь лет колонии

Приговор по делу о покушении на убийство 25 ноября услышал петербуржец Алексей Янулевичус в Московском районном суде. Он стрелял в боксера, изучив распорядок его дня, но работу выполнить не смог.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Янулевичусу вменяли покушение и незаконный оборот оружия, однако в суде удалось установить, что он оружие не приобретал и не хранил, а лишь взял, где было велено, и использовал по назначению. Киллер получил восемь лет колонии, три месяца Калининский районный суд ранее добавил за разбой. Петербуржец поедет в колонию строгого режима, так и не раскаявшись в содеянном. На заседании он уверял, что умысла убивать не имел, и лишь частично признал вину в причинении телесных повреждений.

В боксера Самедова Янулевичус стрелял ранним утром 22 февраля 2018 года на Варшавской улице. Он попал в голову, туловище и руку, но смертельных ран не нанес, спортсмена вскоре откачали врачи. Осужденный, как ранее писала «Фонтанка», избавился от оружия в лесу и, вероятно, получил нагоняй от предполагаемого заказчика убийства, Антона Иконникова – его дело в отдельном производстве. Ранее сообщалось, что поводом для «заказа» Самедова послужила месть – боксер, работая на рынке в Купчино, не пропустил на территорию машину Иконникова.



