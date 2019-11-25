Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили. В среднем на 111 процентов

Повышение утилизационного сбора на автомобили, несмотря на сокращение спроса на рынке, утвердило правительство России. Об этом 25 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ официально пока не опубликован.

По данным издания, с 1 января 2020 года в сегменте легковых автомобилей сбор вырастет в среднем на 111%. При этом для машин с двигателем до 1 литра повышение составит 46%, для машин с двигателем от 3,5 литра — 145%. Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 литра) вырастет на 112%.

Источники газеты подчеркивают, что увеличение сбора приведет к дополнительному росту цен. При этом в проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 миллиарда рублей в 2020 году.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Его обосновывали необходимостью компенсации снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. До 2014 года его платили только импортеры. Ставка сбора зависит от типа автомобиля, его возраста и объема двигателя.



