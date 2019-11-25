Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -1
$ 63.71р
70.52р
10:49 25.11.2019
Расширенный поиск

Общество
25.11.2019 09:46
Печать

Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили. В среднем на 111 процентов

Повышение утилизационного сбора на автомобили, несмотря на сокращение спроса на рынке, утвердило правительство России. Об этом 25 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ официально пока не опубликован.

По данным издания, с 1 января 2020 года в сегменте легковых автомобилей сбор вырастет в среднем на 111%. При этом для машин с двигателем до 1 литра повышение составит 46%, для машин с двигателем от 3,5 литра — 145%. Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 литра) вырастет на 112%.

Источники газеты подчеркивают, что увеличение сбора приведет к дополнительному росту цен. При этом в проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 миллиарда рублей в 2020 году.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Его обосновывали необходимостью компенсации снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. До 2014 года его платили только импортеры. Ставка сбора зависит от типа автомобиля, его возраста и объема двигателя.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      22.11.2019 15:24

      «Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

      Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.
      СРО А «Объединение строителей СПб»
      22.11.2019 15:07

      В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

      В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.11.2019 14:55

      Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

      Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».
      22.11.2019 14:54

      «Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

      «Алмаз – Антей» примет участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.
      Setl City
      21.11.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

      Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 16:12

      ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

      20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
      ГК «Полис Групп»
      21.11.2019 15:21

      Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

      ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 15:12

      Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

      Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.
      Группа ЦДС
      21.11.2019 14:37

      Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 13:16

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

      АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.