Таксиста порезали у клуба на Фонтанке

Водителя такси ранили ножом возле арт-клуба «Манхэттен» в центре Петербурга.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), звонки от граждан в службу «112» с набережной Фонтанки начали раздаваться в пятом часу утра 24 ноября. Звонившие говорили, что у дома №90 ранен человек. К пяти утра в НИИ скорой помощи доставили 31-летнего водителя «Такси БМВ» с ножевым ранением груди слева.

Очевидцы утверждали, что искать надо троих, но воскресным днем в полицию привезли одного — уроженца Тывы 1987 года рождения. Именно он, по версии следствия, применил холодное оружие клуба у «Манхэттен», а нож взял из «Опеля», принадлежащего 26-летнему земляку.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. По информации «Фонтанки», он уже имел проблемы с законом, но раньше дело касалось краж.



