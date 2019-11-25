Подросток выбежал из автосервиса на Суздальском в полыхающей куртке. Загорелся пропан

Студент автодорожного колледжа оказался в больнице с ожогами после вечера на территории автомойки в Выборгском районе Петербурга. На нем горела куртка.

Шестнадцатилетний юноша получил ожоги 5% тела, огонь задел обе голени и кисти, следы есть и на лице. По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести. Он сам объяснил врачам, что травмы получил после того, как на нем загорелась куртка. Около восьми часов вечера 24 ноября он проводил время на территории автомойки в 44-м доме по Суздальскому проспекту. В здании загорелся баллон с пропаном.

В шиномонтажной мастерской, которая расположена в этом же здании, рассказали, что помещению ущерб не нанесен, с чего начался пожар, им неизвестно. Здание представляет из себя небольшой двухэтажный ангар, оно стоит в стороне от жилых домов. Дозвониться до сотрудников мойки не удалось.

Пострадавший молодой человек, судя по его странице «ВКонтакте», учится в автодорожном колледже. Он подписан на множество соответствующих его вероятной профессии сообществ.



