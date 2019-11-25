Полиция проверяет школу, в которой ребенок убирал снег на козырьке. Видео набирает возмущенные комментарии в соцсетях

Полиция начала проверку видео, на котором подросток чистит снег с козырька над входом в школу. Сделанная в Уссурийске запись распространилась в социальных сетях накануне.

На кадрах видна вывеска с надписью «Школа №31». На козырьке школы находится мальчик, который лопатой скидывает снег. Ребенок работает без верхней олежды, из окна его придерживает взрослый. Видео вызвало резонанс и набрало большое количество возмущенных комментариев в социальных сетях.

В пресс-службе МВД Приморья 25 ноября сообщили, что в школу направили инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. «Проводится проверка», – резюмировали в ведомстве.



