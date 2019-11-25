В Южной Корее двух россиян спасли из перевернувшейся рыбацкой лодки. Тело погибшего товарища они привязали к борту

В Южной Корее перевернулась рыболовецкая лодка, позже с нее спасли двух россиян.

По данным агентства, лодка, принадлежащая местной ферме по разведению устриц, перевернулась в море около города Кунсан в 270 км от Сеула. В ней находились пять человек: три гражданина Южной Кореи и два россиянина. 24 ноября лодка ушла в море и не вернулась. В 7:57 25 ноября (1:57 мск) береговая полиция обнаружила лодку в 7,5 километрах к юго-западу от Кунсана и спасла находившихся на ней двоих россиян. Тело 70-летнего погибшего рыбака из Южной Кореи было привязано к борту. Сейчас ведутся поиски еще двух граждан Южной Кореи, находившихся на судне, сообщает 25 ноября РБК со ссылкой на Yonhap.

Россияне были в сознании, их на вертолете доставили в больницу. Сообщается, что их возраст – 38 и 26 лет. Они заявили, что привязали тело своего южнокорейского товарища к лодке после того, как тот утонул, чтобы погибшего не унесло волнами.

В начале октября этого года береговая охрана Японии спасла 60 рыбаков КНДР со шхуны, столкнувшейся с японским инспекционным судном. В результате столкновения рыбацкая лодка затонула. Рыбаков спасли.



