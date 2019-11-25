«Ведомости» узнали о новых жёстких условиях инвестиций из Фонда национального благосостояния

Предложения министерства финансов по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведвев. Об этом 25 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Как пишет издание, условия для получения денег очень жесткие. По словам источников, доля ФНБ в финансировании проекта не будет превышать 20 процентов, сам инвестор должен вложить не менее 20 процентов, а минимальная доходность инвестиций установлена на уровне облигаций федерального займа (ОФЗ). По словам другого источника «Ведомостей», речь пока идет о базовом варианте, в который еще будут вноситься изменения.

Пресс-секретарь Медведева отказался комментировать информацию, а представитель Минфина заявил, что о конкретных параметрах говорить пока рано.



