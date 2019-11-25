«Ведомости» узнали о новых жёстких условиях инвестиций из Фонда национального благосостояния
Предложения министерства финансов по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведвев. Об этом 25 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.
Как пишет издание, условия для получения денег очень жесткие. По словам источников, доля ФНБ в финансировании проекта не будет превышать 20 процентов, сам инвестор должен вложить не менее 20 процентов, а минимальная доходность инвестиций установлена на уровне облигаций федерального займа (ОФЗ). По словам другого источника «Ведомостей», речь пока идет о базовом варианте, в который еще будут вноситься изменения.
Пресс-секретарь Медведева отказался комментировать информацию, а представитель Минфина заявил, что о конкретных параметрах говорить пока рано.
Справка:
ФНБ является российским суверенным фондом, формирующимся за счет бюджетного правила, согласно которому сверхдоходы от продажи нефти идут в фонд. Для того, чтобы правительство могло начать инвестировать средства ФНБ, его ликвидная часть должна превысить планку в 7% ВВП. По словам министра финансов Антона Силуанова, это должно произойти в следующем году. Ожидается, что превышение составит от 1,5 до 2 трлн рублей.