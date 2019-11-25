Синоптики предупреждают про «атмосферную впадину» в конце недели. Давление потянет вниз настроение у метеозависимых

Резкое понижение атмосферного давления ожидается в центральных районах России во второй половине недели. Явление будет напоминать атмосферную впадину.

В течение прошлой недели синоптики наблюдали так называемый климатический зуб, поскольку последние дни давление было близко к экстремально высокому. Но уже к середине недели оно сравняется со среднеклиматическими значениями в 748 мм ртутного столба, а затем резко понизится, рассказала 25 ноября «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, к 29 ноября оно опустится до 732 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Это уже больше будет напоминать атмосферную впадину.

Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. К тому же от перепадов давления зависит настроение. Оно резко ухудшается, когда давление низкое.

Температура тоже будет неустойчивая. Так, первая половина недели в центральных областях будет довольно холодной. В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье – минус 2-7 градусов, без осадков. На севере европейской территории будет тепло. В Петербурге синоптики прогнозируют минус 7-9 градусов ночью, в пригородах местами до минус 12 градусов, днем – минус 1-3 градуса.



