Бывший «народный мэр» Горловки в ДНР шпионил в пользу Киева. Эдуард Матюха пять лет работал на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха признался в шпионаже в пользу Киева. Как он заявил 25 ноября в эфире телеканала «ТСН», он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Матюха рассказал, что последние пять лет он «устраивал провокации», разжигая конфликты между разными группами ополченцев. С территории ДНР, по его словам, его вывезли украинские спецслужбы. Представитель Минобороны Украины добавил, что Матюха поставил «очен много информации».

Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, должность он покинул через месяц. Позже Матюха стал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР.



