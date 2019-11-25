Жириновский предложил изменить законопроект о допустимой самообороне и расширить право россиян на самозащиту

Законопроект, меняющий правила допустимой самообороны, намерен в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму депутат и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Речь идет о поправках в статью 37 Уголовного кодекса.

О своей инициативе парламентарий рассказал «Известиям», материал вышел 25 ноября. По мнению депутата, текст статьи УК следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.

Жириновский ответил, что защищавшие себя, свою семью или дом люди зачастую «сами оказываются за решеткой», поскольку действующие нормы о превышении достустимой самообороны несовершенны. По его словам, система оценки угрозы от злоумышленника размытая. Согласно действующему законодательству, чтобы убедить, что причинение вреда нападавшему не является преступлением, необходимо доказать, что защищавшему действительно грозила опасность. «Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым», – резюмировал Жириновский.

В 2014 году депутаты ЛДПР уже собирались вносить в Госдуму аналогичный законопроект.



