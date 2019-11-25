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Финансы
25.11.2019 07:09
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Российские банки хотят оценить заёмщиков по тратам. Это позволит увидеть серые доходы

Банки ищут способ корректно оценить доход тех клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами. В качестве одного из способов обсуждается возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.

Проект, который позволит оценивать доход клиентов на основе карточных транзакций, разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в тройку крупнейших на рынке. Об этом 25 ноября пишет РБК со ссылкой на два источника в банках из топ-20, информацию подтвердили представители шести кредитных организаций, а также пресс-служба «Эквифакса».

Новым подходом интересуются 15 российских банков, десять из них «занимают активную позицию», отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «Проект как раз призван предоставить кредиторам независимую и в должной степени консервативную оценку дохода для ее использования при расчете показателя долговой нагрузки», — пояснил он. По словам Лагуткина, работа ведется с привлечением специалистов ЦБ.

В Банке России РБК сообщили, что изучают модели для оценки доходов заемщиков, которые используют кредитные организации, но не стали комментировать конкретную инициативу об анализе расходов для оценки ПДН. Ранее он не поддержал идею об оценке дохода заемщиков на основе добровольных деклараций.


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