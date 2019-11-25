На российских озёрах появились ледяные цветы

Необычное явление наблюдают в Кировской области: лёд на водоёмах там покрылся кристаллами, напоминающими цветы.

Как пишет 24 ноября «Киров портал», местные жители заметили «цветы» в Слободском и Советске. Такая кристаллическая изморозь формируется на поверхности льда в морозные ночи при относительной влажности менее 100% и при отсутствии снежного покрова.





Даже без «цветов» реки и озёра Европейской части России сейчас выглядят впечатляюще. Из-за отсутствия снега при сильных морозах они превратились прозрачные катки, отмечают в паблике «Фобос».