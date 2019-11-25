Краповым беретом хотел поразить петербургскую полицию пьяный водитель. Но не удалось – приврал

Нетрезвого водителя, как минимум дважды сбегавшего с места аварий, поймали сотрудники ГИБДД в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщает 24 ноября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», задержание провели субботним вечером у дома 60 по Чкаловскому проспекту. Его Pegeout 4008 скрывался с мест ДТП в сентябре на Петроградской и в ноябре на Выборгской стороне. На машине остались следы этих столкновений.

Вечером 23 ноября он подрезал кого-то на Ушаковской развязке, и бдительные граждане сообщили об опасном водителе в полицию. На Чкаловском его удалось перехватить. Медосвидетельствование показало, что 40-летний мужчина нетрезв – тест выдал результат 0,876 мг/л.





«Краповый берет» в заголовке поста «Дорожного инспектора» объясняется короткой историей, которой водитель, видимо, хотел придать себе веса в глазах полиции. Он рассказал инспекторам, что «сдал на отлично на краповый берет», победив в бою своего наставника. Но и тут он нарушил. Инспектор его поправил: экзамен на право ношения берета либо сдают, либо нет, оценок на нём не выставляется. В отличие от «экзамена» на дороге, который мужчина не сдал.

На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «Пежо» помещён на специализированную стоянку.