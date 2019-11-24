Семак с женой полетит в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак вместе с женой Анной отправится зимой в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах.

«10 декабря мы договорились встретиться с Сережей в Лиссабоне («Зенит» играет там заключительный матч сезона), а оттуда собирались лететь на съемки фильма вместе. Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на инстаграм Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь... – написала в Instagram Анна Семак. – До встречи с Милой мне было ничего не известно о ее подопечных, детях-альбиносах из Гвинея-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты – в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его, можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на черном рынке стоит пару тысяч долларов – наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея-Бисау».

Ранее Анна Семак заявила о желании усыновить темнокожего ребенка. Из-за этого решения ей даже пришлось оправдываться.





Анна и Сергей Семак сыграли вторую свадьбу. По признанию супруги, пара в недавнем прошлом пережила сложный период, но спустя время, «обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешла на новый уровень».

У Семаков семеро детей, в том числе одна приемная девочка.