В Чёрном море погибли 14 тысяч овец

Трагедия произошла 24 ноября в румынском порту Мидия, расположенном на Чёрном море. Скотовоз Queen Hind затонул, опрокинувшись на борт по неизвестной причине. Внутри оказались запертыми овцы — из 14,6 тысячи животных спаслись всего несколько сумевших выбраться с корабля. Их подобрали в море.

Кадр из видео в YouTube

Человеческих жертв удалось избежать. Вся команда — 22 гражданина Сирии — была спасена. Один из них, по сообщению Би-би-си, был отправлен в больницу с переохлаждением: мужчина упал в воду, но его быстро вытащили.

В операцию были вовлечены полиция, пожарные и береговая охрана. Судно под флагом Палау 1980 года постройки вышло из Мидии в полдень по местному времени, оно направлялось в порт Джедда в Саудовской Аравии.



