Умерла Людмила Вербицкая

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в СПбГУ.

О дате и месте её похорон будет сообщено дополнительно.

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде в 1936 году, в 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература» и всю свою профессиональную жизнь была связана с этим вузом. Докторскую диссертацию защитила по теме «Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)». В апреле 1994 года была избрана ректором университета, занимала эту должность до 2008 года. Была Почётным гражданином Санкт-Петербурга.

Людмила Вербицкая, по словам Владимира Путина, была его консультантом по правилам русского языка. «У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она прямо в эту же секунду – всё знает», – сказал о ней Путин на одном из заседаний Госсовета в декабре 2015 года.



