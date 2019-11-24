В итальянском регионе Лигурия опять рухнул виадук. Причина – оползень

Часть автомобильной трассы, соединяющая города Савона и Турин, рухнула 24 ноября из-за оползня. В результате обрушения путепровода никто не пострадал, сообщает местная пресса.

«Я шел на обгон, когда увидел машущего человека и решил, что ему плохо. Но когда я повернул, то увидел черноту – виадука не было! – вспоминает в беседе с корреспондентом La Repubblica 56-летний очевидец, который сумел затормозить всего за несколько метров до обвала. – Позади меня ехал автобус с десятками человек, к счастью, его удалось остановить».

В причинах обвала 30-метрового участка платной трассы предстоит разобраться правоохранителям и компании-оператору.





В августе 2018 года виадук обрушился в Генуе – это был путепровод «Мост Моранди», который вел из Генуи в Савону. В результате происшествия погибло несколько десятков человек.