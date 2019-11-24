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Финляндия
24.11.2019 21:36
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Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Стачка работников почты в Финляндии достигнет критических масштабов в понедельник, 25 ноября. Профсоюз работников авиации объявил забастовку солидарности, в связи с чем в аэропорту Хельсинки будут отменены десятки рейсов.

"Финский авиационный профсоюз IAU проинформировал Finnair о забастовке в понедельник, 25 ноября, в связи с продолжающимся трудовым спором финской почтовой службы Posti. Finnair не является стороной в споре, но запланированная забастовка солидарности будет иметь серьезные последствия для полетов Finnair. Забастовка затронет несколько важных служб в аэропорту Хельсинки, включая наземные службы, такие как загрузка и выгрузка самолетов, заправка самолетов, а также обслуживание клиентов Finnair в аэропорту Хельсинки, кейтеринг и обслуживание на рейсах Finnair", – заявили в авиакомпании 24 ноября.

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября. В списке отмен четыре петербургских рейса (AY701/AY702, AY707/AY708, AY705/AY706, AY703) и четыре московских (AY719, AY715/AY716, AY713/AY714, AY719). В другие города России Finnair не летает. В общей сложности с 25 ноября отменят 250 рейсов. 

"В понедельник у Finnair по программе 377 рейсов, и компания ожидает, что сможет выполнить около 120 из них", – говорится в сообщении. Забастовка, по предварительным оценкам, затронет 20 тысяч пассажиров. Перевозчик обещает найти альтернативные маршруты или возможность вернуть стоимость билета.


Кроме того, как сообщалось ранее, в Хельсинки в 3 часа ночи 25 ноября на сутки встанут автобусы, а грузовые суда и паромы под финским флагом перестанут ходить с 6 утра и до момента, пока стороны трудового спора не придут к консенсусу.

Профсоюз работников почты бастует с 11 ноября. Спор с работодателем, который пока так и не удалось уладить, касается условий труда и зарплат почтовиков. Ранее в финской Posti заявили, что на сроках доставки посылок в Россию стачка не отражается.


© Фонтанка.Ру
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