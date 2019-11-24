Завтрак – теперь у Louis Vuitton: французская компания покупает легендарный бренд украшений «Тиффани»

О грядущей крупной сделке в мире роскоши сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на Financial Times. Французская транснациональная компания LVMH, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Mo?t & Chandon и Hennessy, готовится к покупке американской ювелирной компании Tiffany & Co.

По данным издания, сумма сделки составит 16,3 миллиарда долларов. Для сравнения, как раз во столько, по данным за апрель 2019 года, оценивается состояние российского предпринимателя Алишера Усманова.

О покупке по цене в 135 долларов за акцию, по сведениям источника, будет объявлено или до конца воскресенья, или в понедельник. Ранее французская корпорация предлагала совершить ту же сделку по цене в 120 долларов за акцию, но в «Тиффани» от этого отказались.

Основанная в Нью-Йорке в 1837 году компания в 1961 году вошла в историю кино благодаря фильму с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани». Годовые продажи у нее снижались с 2015 года.



