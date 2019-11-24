Росгидромет – Петербургу: погода испортится к началу следующих выходных. Но это не точно

Прогноз погоды от Росгидромета на следующую неделю обещает петербуржцам легкое потепление относительно этих выходных. Но радость будет недолгой: к выходным южный ветер сменится северным, город накроют несильные дожди и снега. Впрочем, вероятность вышеперечисленных осадков в большинстве случаев не достигнет 80% – за исключением одного вечера.

После ощутимого с непривычки минуса днем в понедельник будет потеплее: -2 градуса и облачность без осадков. Атмосферное давление приемлемое – 767 миллиметров ртутного столба. Во вторник этот показатель достигнет нормы. Пройдут небольшие осадки, в этом синоптики почти уверены: дают 91-процентную вероятность. С учетом того, что на улице будет -1, скорее всего, это будет снег. Но и это не точно.

Среда пока под знаком вопроса: температуру прогнозируют нулевую, небольшие осадки с вероятностью 66% – может, упадут на землю, а может, и нет. Главное, что временно. Но солнца не ждите. В четверг потеплеет на целый 1 градус, возрастает и уверенность в осадках. В том же направлении погода будет развиваться и в пятницу: осадки из «небольших» станут вполне себе обычными, и все это время давление будет медленно снижаться.

В ночь на субботу стоит ждать немного снега, примерно 5 миллиметров. Температура днем будет нулевой. Та же погода сохранится и в воскресенье, только осадков будет количественно меньше.



