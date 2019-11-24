Новая «Шевроле Нива» может потерять имя

Работы над Chevrolet Niva второго поколения практически закончены, но есть одно «но». В России скоро не будет Chevrolet.

Как пишет 24 ноября журнал «За рулём», от предшественницы новая Chevrolet Niva будет отличаться только передней частью, это больше похоже на обновление. При этом автомобиль, скорее всего, выйдет под новой маркой.

Работы над проектом велись давно и в 2014 году были приостановлены из-за ухода GM с Chevrolet с российского рынка. Теперь, по данным издания, чтобы сохранить производство, GM намерен продать свою долю в совместном с «АвтоВАЗом» предприятии. Самым вероятным покупателем её называют альянс Renault-Nissan.

Новую «Шевроле Ниву» уже показывали на Московском автосалоне в 2014 году, оснащённую для большей новизны внедорожными элементами, от накладок до лебедки. Обсуждалась информация о том, что автомобиль может получить более мощный двигатель.





Тем временем, напомним, «АвтоВАЗ» запатентовал интерьер «преемника «Нивы» – нового внедорожника LADA 4x4 Vision.