«Слизь чёрная, вонючая». Петербуржец нашёл жизнь в детском киселе

Петербуржец Тимофей встал на тропу войны с производителем детского питания после того, как дважды предложил своему ребёнку выпить плесневелого киселя. О своей неудачной покупке он рассказал «Фонтанке» 24 ноября.

Купить кисель для ребёнка семье посоветовал врач: нужно было снять симптомы расстройства желудка. Родители купили необходимый продукт от «Фрутоняни» в магазине на Свердловской набережной, 60. Дома главный потребитель киселя заявил, что ему горько, и пить отказался. Взрослые настаивать не стали и, по их словам, выбросили упаковку. Но на следующий день история повторилась.

«Стал выливать через дырочку – пошла слизь чёрная, вонючая. Вскрыл пачку – кошмар полный! Фото прилагаю», – написал нам Тимофей.





Действительно, на снимках – кисель, в котором плавает нечто. Это нечто в ближайшее время изучит Управление Роспотребнадзора – мужчина составил обращение. Судя по цифрам на коробке, до окончания срока годности киселю ещё очень далеко. «Фонтанка» обратилась за комментарием в АО «Прогресс», которое выпускает «Фрутоняню».