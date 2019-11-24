«Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудства Трампа». Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вступает в президентскую гонку

Миллиардер Майкл Блумберг, на днях подавший документы для участия в предварительных выборах Демократической партии США, начал предвыборную кампанию.

Как сообщает 24 ноября Reuters, бывший мэр Нью-Йорка еще в марте заявлял, что бороться за Белый дом в 2020 году не намерен. Но все меняется.

«Я баллотируюсь на президентский пост, чтобы сместить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем себе позволить еще четыре года безрассудства и неэтичных действий Трампа», – сказал 77-летний медиамагнат.

Майкл Блумберг входит в десятку богатейших американцев, его состояние оценивается в 53,4 миллиарда долларов, так что финансировать свою избирательную кампанию он может самостоятельно, отмечает издание.





Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Кандидаты выдвигаются от политических партий США в ходе праймериз. 73-летний Дональд Трамп уже заявил о своем участии.