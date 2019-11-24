Вода на юге Франции поднялась на 7,5 м. Есть жертвы, один погибший найден в автомобиле

Из Франции поступают известия о первых жертвах наводнений. В южном департаменте Вар (административный центр – Тулон) найдено два трупа. Один – в коммуне Ле-Мюи, где перевернулась спасательная лодка и пропал 40-летний мужчина (но то, что тело принадлежит именно тому человеку, не подтверждено). Другая жертва обнаружена в своей машине в Кабассе, это мужчина лет 50.

Как сообщает 24 ноября France Bleu, неизвестна судьба пожилой пары, отправившейся в путешествие на своем автомобиле. Также продолжаются поиски 77-летнего мужчины.

По данным французских метеорологов, за двое-трое суток выпала двух-трехмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Аржанс поднялся на семь с лишним метров. В городе Рокебрюн-сюр-Аржан, что на Лазурном берегу, вода заливала рестораны и дома, город был отрезан на несколько часов. К середине воскресенья центр города был доступен только на лодке или вертолете.





В общей сложности в департаментах Вар и Приморские Альпы пожарные совершили порядка 1700 выездов, в том числе ночных. Порядка 4,5 тысячи домовладений, включая те, что в городе Сен-Тропе, остаются без электричества.