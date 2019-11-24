На остановку, полную людей, автомобиль упал с неба. Виновник превысил скорость на 64 км/ч

Кадр из видео в YouTube

Одна женщина погибла и ещё три человека попали в больницу после необычного ДТП в индийском городе Хайдарабаде. Его запечатлели камеры наружного наблюдения.

Как сообщают 24 ноября «Вести» со ссылкой на местные СМИ, авария случилась накануне. На эстакаде водитель легкового автомобиля разогнался до 104 км/ч при разрешённых 40 км/ч, потерял управление и, использовав ограждение как трамплин, отправился в полёт. Рухнув вниз, машина отскочила от асфальта, снесла людей, ожидавших автобуса на остановке, сломала дерево и зацепила несколько припаркованных транспортных средств.





Некоторым пешеходам удалось спастись: они заметили опасность и успели отскочить. Но троих машина задела. Виновник аварии выжил и тоже был госпитализирован. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Путепровод закрыт на три дня.