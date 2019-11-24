Tesla получила 146 тысяч предзаказов на странный Cybertruck. Ютюберы-миллионники оправдываются и заказывают

За два дня, прошедшие с момента презентации Tesla Cybertruck, компания получила 146 тысяч предзаказов, не потратив ни цента на рекламу, объявил Илон Маск. Среди желающих приобрести «трак» немало звезд, в том числе ютюберов-миллионников.

Австралийка Алекс Хиски – известная как Supercar Blondie и живущая в Дубае поклонница дорогих спорткаров, от Lamborghini до Bugatti и Konigsegg, но никак не пикапов – посмотрела презентацию в прямом эфире на YouTube, после чего одной из первых опубликовала ролик, на котором заказывает машину. Владелица раскрашенного вручную Lamborghini заказала себе утилитарный пикап в максимальной комплектации и с дополнительными опциями в виде полного автопилота. Это обойдется блогерше в 77 тысяч долларов, которые ей, по ее словам, предстоит накопить до 2022 года, когда Tesla начнет выпуск трехмоторной версии.





Перед тем, как отправиться на своем Lamborghini в представительство Tesla в Дубае (заказ можно сделать только в представительстве), Алекс опросила своих знакомых, не смотревших презентацию, сколько может стоить «Кибертрак». Ответы были «от 300 000 до миллиона долларов», «119 000 или около того». Все респонденты были сильно удивлены доступностью новой Tesla со стартовой ценой 40 тысяч долларов. Впрочем, жители Дубая привыкли, что у них даже полиция и скорая ездят на суперкарах стоимостью сотни тысяч долларов.

Другим покупателем Cybertruck стал техноблогер Куинн Нельсон, ведущий канала Snazzy Labs. В отличие от суперблондинки он присутствовал на презентации в Лос-Анджелесе и даже прокатился на пассажирском сиденье новинки.

За несколько дней до этого Куинн уверял, что никогда не поменяет свою новенькую Tesla Model 3 ни на что другое, а тем более на ненужный ему, городскому жителю, пикап. И уже на следующее утро опубликовал 13-минутное видео, в котором фактически оправдывался, почему все-таки не смог устоять и сделал заказ. Больше всего поклонника технологий Нельсона в новой Tesla привлекла необычность конструктивных решений: конструкция корпуса как единой «ракушки» из суперпрочной нержавеющей стали, конструкция грузового отсека с подсветкой и специальными пазами для крепления грузов.

Один из самых популярных YouTube-блогеров Маркус Брауни (его аудитория – почти 10 миллионов подписчиков) также посвятил Cybertruck два видео. Первое описывает впечатления от презентации, а второе отвечает на вопрос: «Зачем я это сделал?»