Ротенберг хочет пригласить самого высокооплачиваемого тренера НХЛ в сборную России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил о планах пригласить Майка Бэбкока в тренерский штаб сборной России. До этого тренера ждут на Международном хоккейном форуме, который пройдет в российской столице в декабре. По всей видимости, там и может произойти более детальный разговор.

Как сообщает 24 ноября РБК, ответ самый высокооплачиваемый тренер НХЛ еще не дал – ни по поводу визита, ни по поводу сотрудничества.

Ситуация может оказаться выигрышной для обеих сторон в силу того, что Бэбкок был уволен с поста тренера «Торонто» 21 ноября: результаты команды оказались ниже ожидаемых. В то же время по условиям контракта, сделавшего тренера самым высокооплачиваемым в НХЛ, специалист будет получать 5,8 миллиона долларов в год от прежнего клуба, если не подпишет контракт с другой командой лиги. Но к таковым не относятся сборные.

Бэбкок считается единственным тренером в истории хоккея, чьи команды побеждали и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира, и в Кубке Стэнли.



