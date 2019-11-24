Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы «сеять разумное»

Школьная учительница принесла в Московский зоопарк муляж взрывного устройства. Из лучших побуждений.

Как сообщает 24 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС, педагог собиралась провести для своих учеников урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Но уведомить об этом администрацию зоопарка она не подумала.

Жестяную банку с таймером и проводами нашли у пруда случайно. На место были вызваны экстренные службы, объект обследовал, в том числе, кинолог с собакой. Они подтвердили, что находка безопасна.

Учительницу задержали и доставили в отделение полиции, где в отношении неё был составлен административный протокол и выписан штраф.



