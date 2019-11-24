Пируэт на КАД снял на видео водитель, чудом не ставший участником ДТП

ДТП на внешнем кольце КАД перед вантовым мостом 24 ноября снял видеорегистратор очевидца. Он чуть было не стал участником, но пронесло. И ещё одну машину, «Форд», пронесло мимо крутящейся волчком легковушки.

В итоге чудом авария оказалась без пострадавших и никого не задело. Авто видео Вячеслав, выложивший его в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», рассказывает, что водитель разбившегося автомобиля жив-здоров. «Вышел, все нормально, – пишет Александр. – К нему не подходил, стрёмно на кольце в средней полосе стоять разговаривать: никто не тормозит». Несмотря на звук удара, машина Александра тоже не получила повреждений: «Следов не нашёл, только кусок пластика на капоте».

В комментариях отписался и водитель «Форда» Макс. Он тоже не остановился, потому что на автомагистрали это чревато серьёзными последствиями. Для восхищённых манёвром он сообщил, что резина у него не шипованная, а «липучка».



