На Москву идет ледяной дождь. Приамурье показывает своих коров на льду после аналогичного

Кадр из видео в YouTube

В четверг, 28 ноября, Москву и Подмосковье ждет ледяной дождь. Как сообщает РБК со ссылкой на центр погоды «Фобос», после минуса в начале недели в четверг пройдет теплый фронт, «который откроет путь черноморскому воздуху». Собственно, после этого и ждут ледяной дождь с отложением тонкого, миллиметрового слоя льда.

Ранее аналогичное явление привело к многочисленным авариям в Приамурье. Пока одни делятся видеозаписями коров на льду — в буквальном смысле, другие пытаются с помощью танка и двух тягачей вытащить автобус.





Он съехал в канаву накануне, перевозя студентов на турбазу, где у них проходил форум. Водитель осознавал опасность движения по такому покрытию и ехал со скоростью около 10 километров в час, потому никто не пострадал.

Местные жители используют дороги в качестве катков с хорошим льдом.

Напомним, Петербург в этом году пережил аномально теплый ноябрь — поблагодарить за который нужно атлантические циклоны. Температура превысила среднюю на пять градусов.