Происшествия
На Москву идет ледяной дождь. Приамурье показывает своих коров на льду после аналогичного
В четверг, 28 ноября, Москву и Подмосковье ждет ледяной дождь. Как сообщает РБК со ссылкой на центр погоды «Фобос», после минуса в начале недели в четверг пройдет теплый фронт, «который откроет путь черноморскому воздуху». Собственно, после этого и ждут ледяной дождь с отложением тонкого, миллиметрового слоя льда.
Ранее аналогичное явление привело к многочисленным авариям в Приамурье. Пока одни делятся видеозаписями коров на льду — в буквальном смысле, другие пытаются с помощью танка и двух тягачей вытащить автобус.
Он съехал в канаву накануне, перевозя студентов на турбазу, где у них проходил форум. Водитель осознавал опасность движения по такому покрытию и ехал со скоростью около 10 километров в час, потому никто не пострадал.
Местные жители используют дороги в качестве катков с хорошим льдом.
Напомним, Петербург в этом году пережил аномально теплый ноябрь — поблагодарить за который нужно атлантические циклоны. Температура превысила среднюю на пять градусов.