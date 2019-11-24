Представители РПЦ вложили в руки младшеклассникам из Сибири пистолет Макарова

Красноярский юрист Евгений Калиманов пожаловался в полицию на представителей РПЦ, которые выдали учащимся младшей школы пистолет Макарова.

Как сообщает издание Znak.com 24 ноября, воскресные занятия прошли в храме Иконы Божией Матери ещё в марте. На них дети могли познакомиться с оружием под соусом военно-патриотического воспитания. Активист Калиманов сам на уроках не присутствовал, но увидел фото в соцсетях. Он пожаловался в полицию. На днях ему пришел ответ, в котором говорится, что оружие было бутафорским, стрельба из него не велась. Однако после этого храм предпочёл удалить фото.

«В рамках военно-патриотического воспитания присутствующим малолетним и их родителям была показана презентация пистолета Макарова на наглядном пособии (пластиковый пистолет) с запасными частями от пневматического пистолета (магазин, возвратная пружина, затвор) была показана история возникновения пистолета ПМ, основные части пистолета и их назначение», — говорится в документе, который цитирует издание.





В ответе МВД отмечается, что, по словам волонтера Михаила Посадского, некоторые запасные части от пистолета им были приобретены для демонстрационных показов. Выстрелов на территории храма не было, а смысл проводимых занятий – «воспитание достойных граждан Отечества».