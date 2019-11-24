«Аэрофлот»: Умерший в Ростове пилот проходил медосмотр накануне

В компании «Аэрофлот» прокомментировали смерть своего второго пилота в ходе выполнения рейса по маршруту «Москва – Анапа». В пресс-службе подчеркнули, что у пилота не было противопоказаний для выполнения рейса по медицинским показателям.

«Накануне рейса Москва – Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было, – сообщили «Фонтанке» в «Аэрофлоте». – Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов».

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники назвали среди возможных причин смерти мужчины 1970 года рождения проблемы с сердцем и оторвавшийся тромб.

Напомним, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за резкого ухудшения состояния здоровья второго пилота. Однако медики не успели его спасти. После дозаправки лайнера рейс был продолжен.



