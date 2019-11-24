Минивэн вспыхнул на оживлённой Свердловской набережной. Использовав огнетушители, очевидцы отошли

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Второй раз за день 24 ноября петербургские пожарные тушат автомобили, причём в не самых типичных обстоятельствах. Чаще всего им приходится выезжать по ночам во дворы, где на парковках вспыхивают легковые машины, оставленные хозяевами на ночь. Такие пожары бывают по несколько раз в неделю, однако сегодня всё по-другому. Сначала загорелся грузовик на улице Марата, и прямо из пламенеющего кузова мужчина вытаскивал груз. А днём водителям приходилось объезжать полыхающий минивэн на оживлённой магистрали.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 13:19 поступил вызов на Свердловскую набережную, 40 (Калининский район). Два пожарных расчёта потушили «Ситроен», у него выгорел моторный отсек.

Очевидцы вели «репортаж» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: сначала появилось видео, снятое, судя по всему, ещё до прибытия пожарных. Видно огнетушители и пену: самостоятельно справиться с огнём автомобилисты не смогли. Затем в комментариях добавили, что машина уже потушена и за ней приехал эвакуатор.



