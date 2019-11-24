Самолёт в Конго рухнул на жилой квартал. Кто-то снимал пожар на телефон, кто-то заливал из тазика

Пассажирский самолёт разбился утром 24 ноября в Демократической Республике Конго (Центральная Африка), упав на жилой квартал неподалеку от аэропорта города Гома на востоке страны.

Как сообщает издание Icikivu.com, на борту судна местной компании Busy Bee находились, по предварительным данным, 17 пассажиров и два члена экипажа. Всего двухмоторный самолёт Dornier 228 рассчитан на 19 пассажиров.

Данные о числе погибших в СМИ разнятся. Максимальное даёт агентство France-Presse со ссылкой на местные власти: 19 жертв, тела шести уже обнаружены.





Судя по кадрам очевидцев, самолёт после крушения загорелся. Местные жители принялись тушить его кто чем может: из канистр и тазов.