Участковый в Нягани спас из огня пять человек при 30-градусном морозе. За хозяйкой ходил дважды

О героическом поступке, который совершил в Югре лейтенант полиции Владимир Александров, сообщает 24 ноября МВД России. Во время планового обхода территории в городе Нягань участковый заметил густой дым над одним из домов, услышал крики и поспешил на помощь. Пришлось выламывать дверь. «Проник в дом и достал людей, у них была паника на тот момент, все кричали», – вспоминает он.

Со слов жильцов, полицейский рассказал, что в деревянном доме взорвался обогреватель и начался пожар. Внутри находилось двое взрослых и трое детей.

Уже оказавшись на улице, хозяйка вспомнила, что в доме остались документы на переселение из ветхого жилья, и вернулась за ними в горящие помещения. Назад сама выйти она уже не смогла. Полицейский, повторно пришедший на помощь, вспоминает, что в комнате было много дыма и ему пришлось тащить женщину назад к выходу.





«Мне помог участковый, Александров Владимир Петрович, – рассказывает погорелица. – Если бы не он, это закончилось бы более трагично. Возможно, забежав второй раз за документами, я бы уже не успела выйти, не смогла бы найти выход. Здоровья ему огромного, счастья, благополучия и повышения по службе».

Судя по дате, указанной на видеофайле, размещенном на сайте МВД, героическое спасение произошло еще 18 ноября. Судя по дневнику погоды, в тот день в Нягани было минус 28 градусов, а ночью — все минус 30.

Население Нягани составляет 58 тысяч человек, город приравнен к районам Крайнего Севера.