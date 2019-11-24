Под звон колоколов на Парашютную вышли два одиноких козла

Необычное зрелище наблюдали жители Приморского района Петербурга 24 ноября.

Солнечным днем среди новостроек по тротуару прогуливались два козла. Эпичности ролику, присланному в группу «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», придает «саундтрек» — колокольный звон: местом прогулки козлы выбрали участок Парашютной улицы напротив церкви Святой преподобной мученицы Евгении.





Изначально комментаторы умилились трогательности прогулки, подумав, что копытные гуляют парочкой, но более сведущие в подсобном хозяйстве люди заключили, что на видео — две мужские особи.

«Вроде домов понаставили высоченных, а деревня как была деревней, так и осталась», – рассудила одна из подписчиц группы. «Говорили вам: "Не пей! Козленочком станешь!"» – предположил другой участник сообщества истинное развитие сюжета происшествия.