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24.11.2019 15:17
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Я свои «яблочки» только отечественным софтом удобряю. Зачем Госдума гонит Apple из России

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Без отечественного ПО их нельзя будет продавать с 1 июля 2020 года.

Я свои «яблочки» только отечественным софтом удобряю. Зачем Госдума гонит Apple из России

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ретейлеры бьют тревогу, но их заглушают аргументы о национальном суверенитете России. Закон пока не подписан президентом, а правительство в ближайшие полгода определит перечень конкретных устройств, которые предстоит насыщать отечественным ПО, и составит список обязательных программ. Уже сегодня понятно, что пересмотреть бизнес-модель в России придется корпорации Apple — так как её телефоны и компьютеры оснащаются только собственным софтом.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что программы, ориентированные преимущественно на российских пользователей, более привлекательны для них, «повышают удобство использования устройств, на которых они установлены, влияют на качество использования таких устройств, повышают ценность товара для потребителя».

При этом назвать перечень отечественных программ, так необходимых россиянам, авторы законопроекта толком не смогли. Один из авторов инициативы, член комитета по экономполитике Олег Николаев, говорил, что обязательным, к примеру, может стать сервис «Госуслуги» и ему подобные, которые позволят «реализовать повседневные нужды» населения: оплачивать услуги, налоги и пошлины. Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин дополнил этот список сервисом Nalog.ru.

Есть и второй аспект. «Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», – говорится в конце пояснительной записки. И это объясняет, почему против предустановки выступали Microsoft и Intel. А за – «Мегафон», Mail.ru Group, МТС.


Кроме того, это решение в Кремле связали с безопасностью и независимостью России. «Это неизбежные шаги по обеспечению технологического суверенитета, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Понятно, что это даст потенциал быстрого роста российских IT-компаний на платформенных рынках. Потому что сейчас их часто туда не пускают, и у нас просто множество историй, когда крупные западные разработчики ограничивают… доступ к своим маркетплейсам». Речь о магазинах приложений AppStore и Google Play.

Китайцы вместо Apple

Не в пример качественнее списка российских программ авторы законопроекта продумали наказание для тех, кто откажется устанавливать российский софт. А точнее, будет продавать устройства без него. Рассматривается введение штрафов с 1 января 2021 года за нарушение запрета. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Продавцы тревожатся. «Мы чрезвычайно обеспокоены стремительным принятием законопроекта без консультаций с теми, кто будет нести ответственность за его соблюдение. Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей. Важно, чтобы при разработке правил предустановки ПО были учтены текущие  технические и экономические реалии российского рынка», – заявили в пресс-службе группы «М.Видео – Эльдорадо».

Если закон обретет жизнь в том виде, в котором сейчас сформулирован, Россия может лишиться как минимум части продукции Apple. А ООО «Эппл Рус» – поступлений от продаж в 209 млрд рублей. Чистая прибыль – под 3 млрд. Интересно, что в 2018 году впервые за всю историю работы компания заплатила дивиденды своим владельцам – и сразу 7,65 млрд рублей.

«Фонтанка» рассказывала, что корпорация принципиально не предустанавливает чужие приложения на свои устройства и не делает исключений для отдельных стран. Один из крупнейших российских продавцов «яблочной» техники re:Store заявил, что обеспокоен принятием закона без консультации с ретейлерами, то есть с теми, кто будет непосредственно отвечать за его исполнение.

«Мы боимся, что подобное регулирование может затруднить работу цивилизованного ретейла, создав колоссальные возможности для организации «серого» бизнеса по продаже техники, ведь спрос на нее никуда не денется. И в любом случае пострадает потребитель, потому что в результате реализации такой инициативы может сократиться выбор и вырасти цены на устройства», – отметили в пресс-службе сети re:Store.


Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что повышение цен на технику будет в пределах 3 до 5%, гораздо серьезнее повлияет уход даже одного крупного производителя с российского рынка.

«Некоторые производители, например Xiaomi, уже готовы выполнять изменившееся законодательство и изначально устанавливать российский софт. От того, что на смартфонах и других гаджетах будет установлено российское ПО, потребитель проиграть не должен. Но потребитель проиграет по факту, так как ему придётся переплачивать либо искать необходимый ему товар на «сером» рынке», – считает он.

Возможен и другой исход, как и с прочим импортозамещением. По мнению эксперта, закон может стать стимулом для создания совместных предприятий в области производства программного обеспечения, работающих в российской юрисдикции.

«Производство российского программного обеспечения в мировых масштабах сейчас на фоне Китая и США – это небольшая ниша, в которой, возможно, главным двигателем выступает не столько прибыль, сколько профессиональные амбиции. Слишком велик здесь эффект от экономики масштаба, что и привело к созданию небольшого числа американских ИТ-компаний с триллионной капитализацией», – отметил Делицын.

По его словам, никто не желает конкурировать с Google и Microsoft. Примером может служить антимонопольное разбирательство по иску «Яндекса» к Google.

«Без решения в пользу «Яндекса», возможно, его доля в мобильном поиске снизилась бы до 2 – 3%. В общем-то, поэтому в Европе, частью которой является Россия, нет ИТ-компаний, сопоставимых с американскими. Сами по себе российские производители ПО смогут занять только те рыночные ниши, где нет прибыли. Прибыль они смогут получать только при условии, если государство будет развивать направления всеми доступными ему методами», – считает он.

Сергей Алпатов, коммерческий директор компании Chronopay считает, что в конечном итоге с точки зрения потребителя многое будет зависеть от состава списка обязательного к предустановке ПО.

«Если речь идет о прикладном программном обеспечении, то это более широкий выбор для потребителя. Если же речь об операционных системах, здесь потребитель, имеющий свои предпочтения, может оказаться перед необходимостью попросту заменить предустановленный продукт на нужный, – отметил он. – Досадной стороной вопроса для потребителя может в результате оказаться необходимость платить за товар два раза – первый за предустановленное ПО, второй – за выбранное потребителем».

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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